Großeinsatz der Feuerwehr – Heizung brennt in Gifhorn

In der Nacht zum Dienstag, 27. November, hat ein Haus in der Braunschweiger Straße gebrannt.

In einem Mehrfamilienhaus hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Die Feuerwehr musste 19 Bewohner aus dem Gebäude retten.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf stand in dem Haus in der Braunschweiger Straße eine Etagenheizung in einer Wohnung in der ersten Etage. Die Feuerwehr holte alle Bewohner aus dem Gebäude und löschte danach unter Atemschutz den Brand. Danach brachten sie die Verbrannten Gegenstände mit einer Schuttmulde ins freie.

Nachdem der Einsatz beendet war, konnten alle Mieter zurück in ihre Wohnungen. Nur die Bewohner der Brandwohnung mussten bei Bekannten unterkommen.

Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat den Bereich um die Braunschweiger Straße/Ecke Schillerstraße weiträumig abgesperrt. Die Experten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Es waren insgesamt 30 Einsatzkräfte und drei Rettungswagenbesatzungen vor Ort. Ins Krankenhaus musste niemand.