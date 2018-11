Meiner Firma spendet für Kinderhospiz

„Es ist schon eine tolle Summe für ein Unternehmen dieser Größe“, freute sich am Dienstag Florian Wetjen. Der Chef des Meiner Unternehmens BNT Münzen überreichte nämlich einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an das Braunschweiger Kinderhospiz Löwenherz. Den nahm Koordinatorin Isa Groth sehr...