Ein Feuerwerk aus Kultur und Literatur

Begeisterung bei den Schülern, Eltern, Lehrkräften und Gästen, Zufriedenheit bei Torben Rost. Der Leiter des Organisationsteams des elften Lese- und Kulturabends LuKa am Sibylla-Merian-Gymnasium zog ein positives Fazit, nachdem am Freitag etliche Schüler und weitere Mitwirkende am späten Nachmittag...