Die Idee „Runder Tisch“ nimmt Fahrt auf

Kinder und Jugendliche einzubeziehen, ihre Wünsche zu hören und sie am Geschehen in der Gemeinde teilhaben zu lassen, ist Zweck des Runden Tisches, den die Sassenburg erstmals initiieren will. Am Donnerstag, 29. November, ist ein Vorgespräch. Dazu sind laut Fachbereichsleiter Dirk Behrens alle Kinder und Jugendlichen zwischen elf und 18 Jahren in die Räume der Jugendförderung an der IGS Sassenburg (im vorderen Gebäude) eingeladen....