Sozialausschuss: Nein zum Wiederaufbau der Skaterhütte

Ein Wiederaufbau der Skaterhütte an der Flutmulde, die Ende September teilweise abgebrannt war, macht in den Augen des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses der Stadt wenig Sinn. Das wurde am Dienstag deutlich, als das Gremium einen entsprechenden Antrag der AfD ablehnte. Die Fraktion im Stadtrat forderte darin, dass im Haushalt Mittel in Höhe von 17 000 Uhr – inklusive Puffer – im Haushalt 2019 bereitgestellt werden. 15 000 Euro...