LKA-Experte öffnet Augen über die Gefahren von Extremismus

Absolut still und aufmerksam verfolgten Schüler der BBS I am Dienstag, was ihnen Andreas Schwegel vom Landeskriminalamt Erschreckendes berichtete. Der Experte von der Kompetenzstelle Islamismusprävention hielt einen Vortrag zum Thema Radikalisierungsprävention. 80 Islamisten aus Niedersachsen seien...