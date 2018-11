Weihnachtsfloristik ist der Renner beim Adventsbasar

Wer einen Adventskranz in der Wunschfarbe ergattern wollte, der musste schnell sein. Beim Weihnachtsbasar im Kindergarten Altes Freibad ging die von Eltern gefertigte Weihnachtsfloristik in Windeseile über den Verkaufstisch. „Wir haben etwa 30 Helfer, die in Heimarbeit und bei den Bastelabenden...