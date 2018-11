Ehepaar Bosch gibt Ratsweinkeller in Gifhorn im Juni 2019 ab

Nach 28 Jahren ist Schluss: Gabriele und Hans-Jörg Bosch geben den Ratsweinkeller in Gifhorn auf. Sie schließen zum 30. Juni 2019 die Türen. Bis zu diesem Tag bleibt das Restaurant geöffnet, kündigen die Boschs und die Stadt Gifhorn in einer gemeinsamen Pressemitteilung an. Alle Reservierungen bis...