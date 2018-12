Gifhorn. Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Unfallflucht., die sich am Montag auf der Dragenkreuzung ereignet hat.

Fahrer rammt Golf in Gifhorn und fährt dann weiter

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr auf der Dragenkreuzung östlich von Gifhorn ereignet hat.

Im Polizeibericht von Dienstag heißt es, dass ein 23-jähriger Gifhorner mit seinem grünen VW Golf 4 auf der B 188 in Richtung Gifhorn fuhr. Im Bereich der Dragenkreuzung wurde er offensichtlich vom Fahrer eines PKW übersehen, der aus Triangel kommend die Bundesstraße geradeaus in Richtung K 114 überqueren wollte.

Dieser Pkw, vermutlich ein VW Golf Variant oder Passat Variant, älteres Modell, krachte in die Beifahrerseite des Golf 4. Anschließend fuhr er geradeaus weiter auf der K 114 (Osttangente) in Richtung Wolfsburg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Verursacherfahrzeug entstand erheblicher Frontschaden, am VW Golf des 23-jährigen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang unter (05371) 9800.