Ein Mann liebt die Zweisamkeit

Am morgigen Donnerstag, 5. Dezember, vollendet Pastor Willy Löffelbein sein 90. Lebensjahr. Als er 15 Jahre alt war, begann er seinen kirchlichen Dienst als Organist in seinem Heimatdorf und den Dörfern der Umgebung in Ostpommern. Alle Jungen gehörten damals zur Hitlerjugend und mussten sonntags...