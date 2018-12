Bergfeld: Zukunft des Feuerwehrhauses unklar

Zur Erweiterung des Feuerwehrhauses Bergfeld gab es auch im Bau- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Brome keine Empfehlung an den Rat. Das Gremium folgte in seiner Sitzung am Dienstag dem Feuerschutzausschuss und gab die die Debatte an die Fraktionen zurück. Damit wurde ein von der Verwaltung...