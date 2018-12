Finanzausgleich fließt wieder

Über den neuesten Stand der Haushaltsplanung berichtete Werner Hanisch, Kämmerer der Samtgemeinde Boldecker Land, in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am Dienstag. Demnach werden aus dem Regionalen Finanzausgleich 396.000 Euro fällig, nachdem im vorigen Jahr keine Mittel in die...