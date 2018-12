Bergfelder Hilfsorganisation verteilt erste 100 Gummistiefel

Glückliche Kinder strahlen auf den Fotos, die per Mail an das deutsche Büro der Bergfelder Hilfsorganisation Katachel geschickt wurden, denn es gab sie, die ersten einhundert Gummistiefel, die die Mitarbeiter zur Winterzeit in Kunduz an arme Kinder verteilten. Es kamen Mädchen und Jungen aus dem...