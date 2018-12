Polizisten haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Gifhorn Drogen und Waffen sichergestellt.

Gifhorn. Zuvor haben Beamte den 27-Jährigen in seinem Auto auf der Hamburger Straße kontrolliert. Er war auch mit einer gefälschten Fahrerlaubnis unterwegs.

Wohnungsdurchsuchung in Gifhorn: Polizei findet Drogen und Waffen

Nach einer Verkehrskontrolle und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in der Nacht zu Sonntag in Gifhorn muss ein 28-Jähriger mit insgesamt vier Strafverfahren rechnen.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, kontrollierten Beamte den Mann gegen 1.55 Uhr auf der Hamburger Strafe. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er ohne gültige Fahrererlaubnis fuhr. „Er war lediglich im Besitz einer gefälschten Fahrerlaubnis aus dem Ausland“, so die Polizei in ihrem Bericht.

Nicht nur das: Da der Mann offensichtlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Drogen und Waffen in Wohnung

Im Anschluss durchsuchten die Beamten auch seine Wohnung. Neben Marihuana und einer Marihuanapflanze haben die Polizisten unter anderem auch ein Kampfmesser gefunden und sichergestellt. Den Beschuldigten erwarten nun insgesamt vier Strafverfahren. pop