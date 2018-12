Unfall auf B4 bei Wesendorf: Fahrerin schwer verletzt

An den Autos entstand ein Totalschaden, so die Polizei.

Auf der Bundestrasse 4 an der Kreuzung zur Landesstraße 284 hat eine PKW-Fahrerin, die von Ummern in Richtung Wesendorf unterwegs war, am Montag um 13 Uhr einen Unfall verursacht. Sie nahm einem Autofahrer, der auf der B4 in Richtung Uelzen unterwegs war, die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus transportiert. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Auch er kam ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Totalschaden, so die Polizei. Über die Höhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.