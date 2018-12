Gifhorner Schüler gestalten Stellwand zu Menschenrechten

Dreißig rote und gelbe Ahornblätter, jedes einzelne versehen mit einem kleinen, zusammengefalteten Zettel – darauf eine Zahl. Was augenscheinlich wie ein Adventskalender anmutet, ist in Wirklichkeit eine Sammlung aller Menschenrechtsartikel, auf einer Stellwand zusammengetragen von Achtklässlern der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Gifhorn. Im Unterricht haben sich die Schüler mit dem Thema befasst, nun stellen sie die Ergebnisse eine Zeit lang im Foyer des Rathauses zur Schau – anlässlich des 70. Geburtstages von Amnesty-International, das die Stellwand zur Verfügung gestellt hat.

Nicht nur die Blätter haben die 14 Jugendlichen gebastelt, sondern auch zu den Artikeln passende Zeichnungen angefertigt. Außerdem wurden einige der Menschenrechte noch einmal in verschiedenen Sprachen dargestellt, etwa auf polnisch, albanisch oder chinesisch. „Mir ist es eine Herzensangelegenheit, zu zeigen, welche Rechte jeder einzelne der Schüler hat und was getan werden kann um diese Rechte zu schützen“, sagt Klassenlehrerin Sonja Jäger. Neben der Stellwand sollen demnächst auch Jubiläumsflyer zum Thema Menschenrechte ausliegen. In einem Regal, das vom Bruder eines Schülers derzeit extra zu diesem Zweck angefertigt wird.