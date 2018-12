Katzenbergknoten in Gifhorn kann kommen

Ohne Diskussionen gab der Stadtrat am Montag in seiner Sitzung einstimmig seinen Segen für die Umwandlung von Bänken im Stadtgebiet zu Notruf-Parkbänken. Ihren Antrag hatte die Gruppe CDU/Grüne so begründet, dass alle Bänke nummeriert und mit einem Ortskennzeichen sowie GPS-Koordinaten versehen werden sollen, die bei der Rettungsleitstelle hinterlegt werden. Benötigt jemand Hilfe, bräuchte er beim Notruf nur die Banknummer an die...