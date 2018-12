„Der Musik auf der Spur“ in Gifhorn: Programm steht

Nachdem in diesem Jahr die Fünftklässler an der Reihe waren, dürfen im neuen Jahr bis zu 400 Drittklässler Konzertluft schnuppern. Stadtwerke und Kulturverein Gifhorn nämlich laden am 25. Januar zum bereits fünften Schülerkonzert „Der Musik auf der Spur“ in den Rittersaal des Gifhorner Schlosses....