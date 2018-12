Nach einer Unfallflucht ist die Polizei in Weyhausen auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannter fährt Auto auf B188 an und flüchtet

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Dienstagmorgen auf der B188 zwischen Weyhausen und Osloß ereignet hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Täter flüchtet in Richtung Fallersleben

Laut Polizeibericht fuhr eine 29-jährige aus Hillerse gegen 7.30 Uhr mit ihrem silbernen VW Polo in Richtung Weyhausen. Aufgrund des starken Berufsverkehrs musste sie rund 50 Meter vor der Einmündung der B188 zur Kreisstraße 112 warten.

Den Ermittlungen zufolge fuhr plötzlich ein silberner Seat Arosa auf den stehenden Polo der Frau auf. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrer über einen Fuß- und Fahrradweg davon und flüchtete über die K112 in Richtung Fallersleben.

Polizei hofft auf Hinweise

Der Schaden am VW Polo beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Weyhausen unter (05362) 93290. pop