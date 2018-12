Tierschützer starten Wiederaufbau nach verheerendem Brand

Er rettet Tiere aus der Tötungsstation, die Hundefänger in Rumänien dorthin bringen. Jetzt ist der Verein Tierengel Grenzenlos selbst in Not: Weil der Wohncontainer der Mitarbeiter, das Futterlager und die Quarantänestation samt Medikamenten bis auf die Grundmauern Ende November abgebrannt sind,...