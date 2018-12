Polizei Gifhorn gelingt Schlag gegen Einbrecherbande

Durch umfangreiche Ermittlungen einer Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Gifhorn konnten erneut Tatverdächtige einer mehrköpfigen Bande von Wohnungseinbrechern festgenommen werden. Spezialkräfte der Polizeidirektion Braunschweig nahmen die zwei aus Albanien stammenden 23- und 27-jährigen Männer am Mittwochabend in Wolfsburg fest. Ein weiterer Mitfahrer aus dem Kosovo hielt sich illegal in Deutschland auf und wurde ebenfalls festgenommen. Ermittler durchsuchten noch in der Nacht Wohnungen und Hotelzimmer im Landkreis Gifhorn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden am Donnerstag Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer erlassen. Bereits im September gelang es der Ermittlungsgruppe, drei mutmaßliche Mittäter der Männer nach einer Vielzahl von Wohnungseinbrüchen festzunehmen. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Offenbar unbeeindruckt davon machten die nun beiden Festgenommenen weiter mit ihrem Beutezug. Die Bande steht im Verdacht, mindestens 50 Wohnungseinbrüche in den Landkreisen Gifhorn, Celle, Goslar, Uelzen, Lüneburg, Wolfsburg, Hameln, Hildesheim und der Region Hannover begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

