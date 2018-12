Die Stadt prüft Tempo 70 an Teilbereich der Bromer Straße

An der Bromer Straße (B 188) in Gifhorn soll es ruhiger werden. Anhand eines Lärmaktionsplans war ermittelt worden, wo es im Stadtgebiet besonders laut für Anwohner ist. Demnach wurde an etwa 40 der 9800 bewohnten Gebäude im Stadtgebiet der gesundheitliche Schwellenwert überschritten. Der Lärmschwerpunkt liegt im Bereich der Ortsdurchfahrt der B 188 an der Christinenstiftkreuzung. Konkret gemeint ist die Bromer Straße in Höhe des...