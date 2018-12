Ein Tag gegen Rassismus

Was macht uns fertig? Womit können wir uns gegenseitig aufbauen? Diese Fragen standen im Zentrum eines Projekttages für den fünften Jahrgang am Otto-Hahn-Gymnasium. Respekt und Courage – das geht uns alle an – so lautet das Motto des Tages. Schüler aus den Jahrgängen sieben bis elf hatten im...