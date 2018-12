Geschenke von VW für Flüchtlingskinder in Kästorf

Strahlende Kinderaugen gab es am Mittwochmittag in der Flüchtlingsunterkunft in den Diakonischen Heimen. „Für 27 Mädchen und Jungen, darunter auch Behinderte bis zum Alter von 16 Jahren haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der VW Kunststofftechnik Päckchen gepackt“, berichten Karla...