Drei Chöre lassen den Advent erklingen

Das Adventskonzert in der Auferstehungskirche zu Weyhausen ist mit den Jahren zu einer festen Einrichtung geworden. In der letzten Woche vor Weihnachten lädt der Wolfsburger Chorverband Sängerinnen und Sänger aus Mitgliedschören ein, die gemeinsam auf das Fest einstimmen. In diesem Jahr wurde die...