Gifhorner Schüler erlaufen 2150 Euro für Kinderschutzbund

Die Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule haben bei ihrem diesjährigen Sponsorenlauf insgesamt 4300 Euro erlaufen. Die Hälfte davon soll in der eignen Kasse bleiben, die übrigen 2150 spendet die Schule an den Kinderschutzbund Gifhorn. Einen symbolischen Scheck übergaben am Donnerstag die...