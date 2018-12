Dreister Raubüberfall auf Rentnerehepaar in Gifhorn

Ein äußerst dreister Raubüberfall auf ein Rentnerehepaar ereignete sich am Donnerstagmorgen in dessen Haus im Gifhorner Blumenviertel. Hierbei wurden beide Senioren durch Schläge der bislang unbekannten Täter verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob etwas erbeutet wurde, steht derzeit...