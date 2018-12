Singgemeinschaft Adenbüttel begeistert beim Adventskonzert

Solange man in Adenbüttel denken kann, lädt die Singgemeinschaft an einem Adventssonntag zum Konzert in die St. Marienkirche zu Adenbüttel, um dort der Jahreszeit entsprechend adventliche und weihnachtliche Weisen vorzutragen und dafür zu sorgen, dass es den Zuhörern warm ums Herz wird, so eine...