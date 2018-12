Schwarzlicht-Theater fesselt Zuschauer in Rühen

Kaffee, Kakao und jede Menge Weihnachtsmusik gab es am Mittwoch in der Johannes-Gutenberg-Hauptschule in Rühen, die – nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr – zum zweiten Mal zu einem Adventskaffee eingeladen hatte. Auch Kuchen und Snacks hielten die Schüler bereit, und jeder war willkommen,...