Kein Anbau für die Grundschule Parsau

Der Anbau von zwei Räumen an die Grundschule Parsau wird um ein weiteres Jahr verschoben, für 2020 aber verbindlich geplant: Das beschloss der Rat der Samtgemeinde Brome mehrheitlich in seiner Sitzung am Donnerstag im Sportheim Rühen. Diesem Vorschlag von Jürgen Bammel (FWG) folgte das Gremium mit...