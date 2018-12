Polizei sucht Fahrrad-Eigentümer in Gifhorn

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades, das am Tag vor Heiligabend in der Gifhorner Südstadt sichergestellt wurde. Am Sonntag, 23. Dezember, überprüften die Beamten am späten Vormittag gegen 11.30 Uhr in der Nähe des Famila-Einkaufszentrums an der Braunschweiger Straße einen 27-jährigen...