„Aktion Sauberer Landkreis“ startet am 9. März

Im Frühjahr werden wieder die Ärmel hochgekrempelt, die Müllsäcke aufgehalten und die Greifzangen herausgeholt: Der zweite Aktionstag „Sauberer Landkreis“ findet am 9. März statt. Dann wird in den Gemeinden gemeinsam Müll gesammelt. Laut Landrat Andreas Ebel, der die Aktion 2017 ins Leben gerufen hat, hätten sich kurz nach der ersten Ankündigung schon einige Gemeinden gemeldet und ihre Teilnahme zugesagt. In diesem Jahr war die Aktion...