Ein Adventsgesteck inmitten alter Sprungfedern

Ein Adventsgesteck, bei dem die vier Kerzen in den Sprungfedern der umgedrehten Sitzfläche eines Stuhls stecken, ist exemplarisch für den Stil, mit dem Christoph Möhle Dingen, die andere wegwerfen neuen Schick verleiht. Wenn es Herbst wird, die Tage kürzer werden und man in seiner Freizeit draußen nichts mehr unternehmen kann, verbringt der 25-jährige Elektrotechniker, seine Feierabende in der Werkstatt des elterlichen Bauernhofes. ...