Überfall auf Getränkemarkt-Verkäuferin in Meine

Eine 51-jährige Verkäuferin des Rewe-Getränkemarktes in Meine wurde am späten Mittwochabend Opfer eines Raubüberfalls. Unmittelbar nach Ladenschluss um 22 Uhr verließ die Frau laut Polizei mit einer handelsüblichen Kassenlade den Getränkemarkt, um die Einnahmen in den benachbarten Rewe-Markt zu...