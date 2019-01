Sachbeschädigung an der Hauptschule Hankensbüttel

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Gebäude der Hauptschule in Hankensbüttel. Derzeit unbekannte Täter beschädigten durch Beschmieren mittels schwarzen Edding-Stiftes sowohl die Außenfassade als auch Türen und Fenster des Schulgebäudes an der Wittinger Straße. Der Tatzeitraum...