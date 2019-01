Wandertag in Parsau ein voller Erfolg

Die Kameradschaft festigen und vertiefen, gemeinsam etwas unternehmen, ein Nachmittag mit Bewegung an frischer Luft nach den kalorienreichen Feiertagen: Der Wandertag der Freiwilligen Feuerwehr Parsau-Ahnebeck am „dritten Weihnachtstag“ ist zu einem guten und willkommenen Brauch geworden. Am...