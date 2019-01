Defekter Geschirrspüler löst Feuerwehreinsatz in Gifhorn aus

Mit 20 Einsatzkräften eilte ein Löschzug der Feuerwehr Gifhorn am Sonntagnachmittag in den Alten Postweg. Gegen 16.30 Uhr war ein Zimmerbrand gemeldet worden. Wie die Polizei berichtet, hatte das 92-jährige Ehepaar in seiner Wohnung im ersten Stock in der Küche Qualm bemerkt. Durch das schnelle...