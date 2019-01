Uwe Radant bringt Buch über Zughundesport heraus

Uwe Radant ist mal wieder mit seinen Hunden unterwegs. Als die Rundschau ihn am Wochenende telefonisch in Norwegen erreicht, hat er gerade die Siegerehrung hinter sich gebracht: Der Waller hat den zweiten Platz beim Sechs-Hunde-Sprint in Hamar geholt – und sich in seiner Kategorie gegen elf weitere Teilnehmer durchgesetzt. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit, die der dreifache Weltmeister im Schlittenhundesport im Gepäck hat: Der...