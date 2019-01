Feuerwehr Parsau/ Ahnebeck blickt auf das Jahr 2018 zurück

Auf ein ganz besonderes Ereignis im vergangenen Jahr blickten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Parsau/ Ahnebeck in ihrer Hauptversammlung am Sonnabend im Bürgerzentrum Unter den Eichen zurück: Rolf Heinrichs, Vorsitzender des Kameradschaftsvereins, formulierte: „Das neue Feuerwehrhaus wurde zum Jahresende endlich fertig. Einsätze laufen jetzt wieder geregelt ab“. Ortsbrandmeister Sven Patz sprach in seinem Bericht von einem...