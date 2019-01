In Dalldorf kracht ein Autofahrer gegen eine Mauer

Da hatte der Fahrer noch einmal Glück im Unglück. Obwohl der mit seinem Wagen bei einem Unfall in eine massive Mauer krachte, kam er mit leichten Verletzungen davon. Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 14.30 Uhr auf der Gifhoner Straße in Dalldorf. Nach Aussagen der Polizei war ein 48-...