Simone Hinzberg ist neue Kita-Leiterin in Kästorf

Am Sonntagnachmittag feierte die Epiphanias Kirche ihr 25 jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst. In diesem festlichen Rahmen wurde Simone Hinzberg als neue Leiterin des Epiphanias Kindergartens in Kästorf in ihr Amt eingeführt. Pastorin Angelika Meyerdierks gab ihr den Segen dazu. Die...