Stadt will 500.000 Euro in Ratsweinkeller-Sanierung stecken

Gute Nachrichten für den Stadthaushalt: Das ursprüngliche Defizit von 923.000 Euro hat sich vor allem dank deutlich höherer Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes in einen Überschuss verkehrt. Nickt der Rat am 21. Januar die für den Haushalt relevanten Empfehlungen des Wirtschafts- und Finanzausschusses, der am Donnerstag getagt und sich mit der Veränderungsliste beschäftigt hat, ab, steht im ordentlichen...