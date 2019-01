Jubiläum in Filialen der  Sparkasse  Gifhorn

Zwei Jubiläen, zwei Spenden: Marko Fährmann (v.l.), Leiter der Sparkassenfiliale Müden, übergab den Spendenscheck an die Vertreter des Kultur- und Heimatvereins Müden, Christhardt Meyer und Thomas Lepke. Bärbel Rogoschik, Leiterin des NABU Artenschutzzentrum in Leiferde, bekam einen Spendenscheck von Florian Köhler, Leiter der Sparkassenfiliale in Leiferde.