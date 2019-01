Waldkindergarten soll nach Barwedel kommen

Der Einrichtung eines Waldkindergartens wird ebenso grundsätzlich zugestimmt wie der Nutzung samtgemeindeeigener Gebäude dafür: Diese Empfehlung an den Rat beschloss der für Kitas zuständige Ausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig. Außerdem heißt es in der befürworteten...