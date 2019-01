Strom für E-Autos gibt es jetzt auch am zentralen Supermarkt

Die Gifhorner Innenstadt verfügt über eine weitere Ladestation für E-Autos: Der erst im Dezember eröffnete neue Edeka-Markt in der Konrad-Adenauer-Straße hat seine Anlage vor wenigen Tagen in Betrieb genommen. Das bestätigte Filialleiter Sören Peter am Samstag auf Anfrage unserer Zeitung. „Die...