Klanze-Ost: B&B-Hotel sprießt seit Januar aus dem Boden

Im Gewerbegebiet Klanze-Ost in Weyhausen wird fleißig gearbeitet: Wie der Projektentwickler List Develop Commercial in einer Pressemitteilung verkündet, hat der Startschuss für das erste große Bauprojekt begonnen: Dort entsteht ein B&B (Bed and Breakfast)-Hotel. Der Neubau, der auf dem 4.000...