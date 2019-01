Sternsinger besuchen Gifhorns Bürgermeister Nerlich

Im Rathaus schreiben sie ihre Segenswünsche an die Rathaustür: Christus mansionem benedicat – der Herr beschütze dieses Haus auch im neuen Jahr.

In ihrem Sternsingerlied haben die Heiligen drei Könige, wie sie der Volksmund nennt, besungen, was Eintracht und Frieden im Großen wie im Kleinen bedeutet. Die Sternsingeraktion ist laut Pressemitteilung der Gemeinde wohl die größte Aktion von Kindern für Kinder in Deutschland. Über 400.000 Kinder machen sich zu Jahresbeginn auf, um für konkrete Projekte, in diesem Jahr in Peru, zu sammeln.

In der Gifhorner Pfarrei St. Altfrid sind mehr als 100 Jungen und Mädchen mit Begleitpersonen unterwegs gewesen und konnten ihr Vorjahresergebnis nochmals erhöhen: Etwa 16.300 Euro beträgt das diesjährige Spendenergebnis. „Georgspfadfinder, Kommunionkinder und Familien aus unserer Gemeinde sind tragende Säulen der Sternsingeraktion. Ihnen allen gebührt unser Dank, denn sie sind bei widrigen Wetterbedingungen oft tagelang unterwegs gewesen“, lobte Martin Wrasmann von St. Altfrid.

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich ist Fan der Sternsinger und freut sich jedes Jahr auf den Besuch. Er überreichte ihnen eine Spende und Martin Wrasmann hat den Segen für das neue Jahr an die Rathaustür geschrieben.