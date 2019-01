Müllwagen kollidiert mit Lkw – Polizei sucht Zeugen

Zwei Lastwagen kollidierten am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 188 in der Ortschaft Weyhausen. Verletzt wurde niemand, der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 40.000 Euro, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Ein 58-jähriger aus Niestetal (Landkreis Kassel) fuhr mit seinem Sattelzug...