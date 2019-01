Konzertreihe in St. Nicolai lockt mit Orgel- und Klaviermusik

Gifhorn. Schon das erste Konzert in St. Nicolai in diesem Jahr wird ein besonderes – ein Orgel- und Klavierkonzert zugleich, so eine Pressemitteilung. „Die Idee ist eher aus der Not heraus geboren“, verrät Raphael Nigbur, Kantor der St. Nicolai-Gemeinde in der Mitteilung weiter. „Unser Flügel steht...