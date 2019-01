Kai Rinkel bleibt Vorsitzender des wachsenden MTV

Stimmungsvoll mit der eigenen Vereinshymne „Vollbütteler Jungs“ startete die Jahresversammlung des MTV. Begeistert blickte Vorsitzender Kai Rinkel in voll besetzte Mitglieder-Reihen: „Das zeigt, wie groß das Interesse am Vereinsgeschehen ist“. In seinem Bericht blickte er auf ein „sehr erfolgreiches Jahr“ zurück, und hob dabei insbesondere die Aufstiege in der Volleyball-Sparte sowie das Engagement von Trainern und Spielern beim...